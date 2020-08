Vorfreude auf The Masked Singer! Die beliebte Rateshow wird in wenigen Wochen endlich wieder über die Bildschirme flimmern. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln gab der Sender vor einiger Zeit bekannt, dass die Musikshow schon im Herbst weitergehen soll. Dieses Mal müssen die Fans allerdings auf die Rateteam-Mitglieder Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) verzichten. Stattdessen wird Bülent Ceylan (44) seine Tipps zu den kostümierten Promis abgeben – und der ist schon total aufgeregt!

"Ich freue mich riesig darauf, diesen Herbst bei 'The Masked Singer' dabei zu sein und wollte mich auch noch für die vielen positiven Kommentare von euch bedanken", schrieb er seinen Followern auf Instagram. "The Masked Singer" ist für Bülent schon bekanntes Terrain. In der ersten Staffel trat er selber im Engelkostüm auf. Auch seine Rolle im Rateteam konnte der Komiker bereits üben. In der vergangenen Staffel durfte er als Gaststar miträtseln.

Wer neben Bülent die "The Masked Singer"-Jury dieses Mal vervollständigen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Klar ist mittlerweile nur: Ruth und Rea sollen schon im Frühling 2021 ihr "The Masked Singer"-Comeback feiern.

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

ActionPress Bülent Ceylan als "Masked Singer"-Engel

Getty Images Comedy-Star Bülent Ceylan

