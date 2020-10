Angelina Pannek (28) muss gerade einige enttäuschte Follower besänftigen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist mittlerweile fleißig als Influencerin unterwegs und wirbt auf ihrem Social-Media-Kanal für die verschiedensten Marken und Produkte. Vor einigen Tagen stellte sie dort ein Haarentfernungsgerät vor, welches inklusive Rabatt auf einer Homepage zu ergattern sei. Bei dem Angebot schlugen auch direkt einige User zu – erhalten haben sie den Artikel aber nie, denn: Angelina hat Werbung für ein Unternehmen gemacht, das gar nicht existiert – und zwar nichts ahnend.

Angelina äußert sich jetzt in ihrer Instagram-Story zu dem Fauxpas und erklärt: "Das Blöde ist, dass ich die Kooperation ausgeführt habe – wie viele andere Influencer auch. Ich bin nicht die Einzige. Das Doofe ist nur, dass ich jetzt mit meinem Namen und meinem Gesicht dastehe und dafür geradestehen muss." Es bringe in ihren Augen nichts, irgendwem die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben – aber: "Wenn man es als Fehler bezeichnen müsste, dann ist der Fehler ganz woanders eingebrockt worden", betont sie.

Der Fall werde mittlerweile vom Landeskriminalamt bearbeitet. "Wir hoffen jetzt einfach, dass das LKA da etwas erreichen kann", erklärt sie. Mehr dürfe sie über die laufenden Ermittlungen nicht verraten. Die Adressen aller betrogenen Käufer innerhalb ihrer Community habe sie bereits an die Agentur weitergeleitet, die mit dem vermeintlichen Betrieb kooperierte.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, September 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im September 2020

