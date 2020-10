Jason Derulo (31) verrät endlich sein Erfolgsgeheimnis! Vor Kurzem hatte der Sänger TikTok für sich entdeckt – und gehört mit fast 40 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Stars auf der Video-Plattform. Er betonte, dass er es liebe, seiner Kreativität dort freien Lauf lassen zu können – sogar Koch-Videos könnten viral gehen. Doch natürlich nutzt der 31-Jährige die App auch, um seine Musik zu promoten. In einem Interview verriet er jetzt zudem, warum er plötzlich wieder seinen Namen am Anfang seiner Songs singt.

Den Fans war zuvor nämlich eine Sache bei Jasons neuem Song "Savage Love" sofort aufgefallen: Im Intro des Lieds erklang das altbekannte "Jason Derulo", das seit 2009 – als er mit "Watcha Say" berühmt wurde – zu seinen Markenzeichen gehörte. Zwischenzeitlich hatte der Popstar für eine Weile auf dieses kleine Detail verzichtet. In einem Interview in der The Ellen DeGeneres Show erklärte er nun aber, warum er sich jetzt wieder selbst in den Liedern ankündigt: "Jeder Song, in dem ich meinen Namen singe, wurde zu einem großen Hit! Deswegen musste ich das wieder einführen."

Jason war während des Interviews scheinbar in guter Laune, denn er scherzte weiterhin: "Ich frage mich sowieso immer, warum denn nicht auch andere Leute meinen Namen vor ihren Songs singen." Und fügte er hinzu, dass es bei ihm ja schließlich auch immer gut funktioniere.

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Getty Images Jason Derulo in China

Getty Images Jason Derulo beim Capital FM Jingle Bell Ball 2018

