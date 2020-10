Emiotionsgeladene Glückwünsche für Kim Kardashian (40). Heute hat die Reality-TV-Queen allen Grund zum Feiern: Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin wird stolze 40 Jahre alt! Zu diesem Anlass soll sie sogar für ihre Familie und Freunde eine Privatinsel gemietet haben, um dort eine fette Party zu schmeißen. Zu Kims Ehrentag lassen es sich ihre Liebsten natürlich nicht nehmen, ihr auch im Netz süße Nachrichten zu hinterlassen.

Auf Instagram richtete Kris Jenner (64) rührende Worte an ihre zweitälteste Tochter: "Du bist so eine wunderschöne Seele und ein unglaublicher Mensch. Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass du mich als deine Mutter ausgewählt hast." Dazu teilte das Familienoberhaupt eine Reihe von Throwback-Bildern und aktuellen Fotos von sich und ihrer Tochter. "Meine Liebe für dich ist so groß, dass man sie unmöglich messen kann und ich bin so stolz auf alles, was du tust", führte Kris weiter aus.

Auch Kims jüngere Schwester Khloé Kardashian (36) widmete ihr einen Beitrag auf Social Media. Zu einem Bild der Beauty schrieb sie: "Mein ganzes Leben lang warst du immer jemand, den ich bewundert habe. Mache ich noch und werde ich immer." Vor allem bewundere sie Kims Entschlossenheit, ihren Ehrgeiz und ihren Eifer. Außerdem würde ihre große Schwester anderen Menschen dazu verhelfen, eine bessere Version von sich selbst zu werden.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kim Kardashian

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

