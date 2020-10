Seit September 2019 führt Victoria Beckham (46) zusätzlich zu ihrem Fashion-Label eine gleichnamige Beautymarke. Die Produktpalette ihres Unternehmens reicht von Lidschatten über Make-up bis hin zu hochwertigen Hautpflegeprodukten. Speziell um Werbung für ihre Lippenstifte zu machen, postet die Firma jetzt Throwback-Fotos gepaart mit Botschaften der Britin. Zuletzt nutzte Victoria damit die Chance, ihrem Ehemann David Beckham (45) eine süße Liebeserklärung zu machen.

Ein Instagram-Post von Victoria Beckham Beauty zeigt nun ein Zitat der Mode-Ikone. "Lasst es euch gesagt sein, Liebe auf den ersten Blick existiert. Ich habe mich gleich in Davids Lächeln verliebt", gesteht die Britin darin offen. Nachdem sie ihn besser kennengelernt habe, soll sie sich zunehmend wohler bei dem Sportler gefühlt haben. Er mache aus ihr die "beste Version" ihrer selbst, lobt sie ihren Liebsten zusätzlich. Passend zu Victorias Aussage ist ein Hochzeitsfoto der beiden von 1999 zu sehen. Wenige Monate vor ihrer Trauung kam damals ihr ältester Sohn Brooklyn (21) auf die Welt.

In den Kommentaren zum Post reagieren die Fans auf Victorias süße Message. "Ich freue mich einfach so für euch. Ihr passt wirklich so gut zusammen", betont eine begeisterte Nutzerin. Ein anderer vertritt ebenfalls eine klare Meinung: "Ihr seid eindeutig das beste Ehepaar!"

Getty Images David Beckham bei einem Event in Madrid im April 2019

Instagram / victoriabeckhambeauty Victoria Beckham mit Produkten aus ihrer Beauty-Linie

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2020

