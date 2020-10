Joy Abiola-Müller (29) gibt ein Schwangerschafts-Update! Die ehemalige Unter uns-Darstellerin ist aktuell erneut schwanger: Sie und ihr Mann Patrick (32) erwarten bereits ihr drittes gemeinsames Kind. Während ihrer Schwangerschaft hält die Schauspielerin ihre Follower mithilfe von regelmäßigen Social-Media-Beiträgen auf dem Laufenden. Um ihrer Community nun ein besseres Bild von der Größe ihres ungeborenen Babys zu vermitteln, stellte sie einen ungewöhnlichen Größenvergleich an.

Wie groß ist ein Baby in der 26. Schwangerschaftswoche? Das verriet Joy diese Woche auf ihrem Instagram-Account: "Laut meiner App ist das Baby jetzt ungefähr so groß wie ein Kaninchen oder ein Kürbis! Mal sehen, was ich dann bald aus dem 'Hut' zaubere", erklärte sie ihren Fans. Außerdem erzählte sie, dass sie endlich mal wieder einen guten Tag hatte. Sie habe nämlich genug geschlafen und genug gegessen. "Das ist für mich schon ein Erfolg gerade", sagte sie offen.

Zuvor gab sie ehrlich zu, dass der wachsende Bauch ihr manchmal das Leben erschwere: "Ich freue mich ja wirklich blabla... Aber jeder, der schon mal schwanger war, und jeder, der nebenbei auch noch ein oder zwei oder sogar mehr Kinder hat, wird mich verstehen. Es ist ermüdend", so Joy auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Abiola-Müller

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller, Oktober 2020

Instagram / joyistmeinname Joy Abiola-Müller, Schauspielerin

