Brooklyn Beckham (21) und seine Verlobte Nicola Peltz (25) sind vielleicht gezwungen, ihre Hochzeit in kleinem Kreis zu feiern – seiner Hochzeitsplanerin und Mutter Victoria Beckham (46) soll das gar nicht in den Kram passen! Im Juli hat der Fotograf dem Model die Frage aller Fragen gestellt, und Victoria stürzte sich gleich danach in die ersten Vorbereitungen zum Liebesspektakel. Zwischenzeitlich waren schon zwei Feiern für 2021 geplant, zu einer sollten sogar Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) eingeladen werden. Wegen der aktuellen Gesundheitskrise müssen die Feten wohl oder übel aber heruntergefahren werden: Brooklyns Mama stürzt das angeblich in eine echte Planungskrise!

Einem Insider zufolge soll es dem Brautpaar gar nichts ausmachen, eine kleine Hochzeit zu feiern: "Sie freuen sich auch auf eine kleinere, intime Zeremonie oder sie warten einfach noch ein Jahr. Aber Victoria will das unbedingt durchziehen", berichtete Heat. Die 46-Jährige hoffe inständig, dass die Feierlichkeiten im kommenden Jahr wie geplant stattfinden, und auch ein Ersatzdatum für den Herbst 2021 soll es schon geben. "Sie will daraus ein rauschendes Fest machen und nichts soll dem im Wege stehen", wird die Quelle weiter zitiert.

Ebenso wie Brooklyn und Nicola soll es auch der Vater des Bräutigams, David Beckham (45), sehen: "David versteht die Eile nicht – er hält es sogar für eine gute Gelegenheit für Brooklyn, erstmal seine Karriere als Fotograf in die Wege zu leiten und sein Leben zu ordnen." Für die Party sind bereits alle Beckhams voll eingespannt. So sollen Brooklyns Brüder Romeo (18) und Cruz (15) seine Trauzeugen werden und seine Schwester Harper (9) wird eine von Nicolas Brautjungfern.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, 2020

Getty Images Brooklyn und David Beckham bei der Premiere von "Unser Planet"

Getty Images Brooklyn Beckham im Juni 2018

