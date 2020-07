Organisieren Victoria (46) und David Beckham (45) für ihren Sohn Brooklyn (21) eine Hochzeitsfeier mit einer rekordverdächtigen Promi-Dichte? Vor wenigen Wochen machten es Brooklyn und seine Liebste Nicola Peltz (25) öffentlich: Sie wollen sich im kommenden Jahr das Jawort geben. Seine berühmten Eltern waren im Netz kurz nach der Verkündung Feuer und Flamme: Das Ex-Spice Girl widmete dem künftigen Brautpaar liebevolle Zeilen auf Social Media. Und nun scheinen sie sich auch um die Gästeliste zu kümmern: Kein geringeres Paar als Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sollen kommen!

"Brooklyns Hochzeit wird wohl mit der prominentesten Gästeliste aller Zeiten stattfinden – und zwar dank den zahlreichen VIP-Kontakten seiner Eltern", zeigte sich ein Insider jetzt gegenüber The Sun überzeugt. Die Einladungen sollen schnell verschickt werden, plauderte die Quelle zudem aus und das liege vor allem an ihren royalen Wunsch-Gästen: "Harry und Meghans Terminkalender sind so voll, dass David und Victoria die Einladungen so schnell wie möglich rausschicken wollen, damit nichts dazwischenkommt." Die beiden Paare sind gut miteinander befreundet – die Designerin und der Ex-Kicker waren ebenfalls bei der Trauung von Harry und Meghan im Mai 2018 zu Gast. Nun soll sich also offenbar revanchiert werden.

Immerhin sei der Patenonkel des Bräutigams Elton John (73) – mit dem Musikstar seien auch die beiden gut befreundet: "Vielleicht kommen sie, wenn er auch zusagt", spekulierte der Insider schließlich weiter. Gerüchte gibt es auch schon zu den einzelnen Rollen beim Liebesspektakel des 21-Jährigen und seiner Verlobten. So sollen Brooklyns Brüder Romeo (17) und Cruz (15) seine Trauzeugen werden, seine kleine Schwester Harper (9) könnte eine von Nicolas Brautjungfern sein.









