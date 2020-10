Wird sich Emily (Lily Collins, 31) in einer möglichen zweiten Staffel von Emily in Paris in einer anderen Stadt auf die Suche nach der Liebe begeben? Nach anfänglicher Kritik entpuppte sich die Netflix-Serie doch noch als Zuschauerhit, und alle Fans hoffen auf eine Fortsetzung. Auch wenn diese offiziell noch gar nicht bestätigt wurde, heizen die Schauspieler und der Produzent die Gerüchteküche bereits ganz schön an. So lässt eine Aussage des Produzenten darauf schließen, dass die Serie demnächst woanders spielen könnte!

In der ersten Staffel begab sich Emily, eine junge Amerikanerin, nach Paris. Dort musste sie sich gemeinen Arbeitskollegen und komplizierten Liebesabenteuern stellen. Der Produzent der Serie, Darren Star (59), der auch für die Kultserie Sex and the City verantwortlich war, spricht in einem Interview gegenüber E!News über die Möglichkeiten, wie es für die Figur weitergehen könnte: "Ich weiß noch nichts Genaues zur zweiten Staffel, aber ich denke, Emily hat einige überraschende Entscheidungen zu treffen. Alles dreht sich darum, ihre amerikanische Ansichtsweise herauszufordern. Dafür haben wir aber sicher viele Orte und Wege, die wir wählen können."

Auch Hauptdarstellerin Lily könnte sich gut vorstellen, dass die zweite Staffel nicht in Paris spiele. Wie sie Harper's Bazaar erzählte, wünsche sie sich, dass ihre Figur in Europa herumreise, vielleicht sogar mit ihrer Freundin Mindy (Ashley Park, 29).

Anzeige

Getty Images "Sex and the City" Produzent Darren Star

Anzeige

Carole Bethuel/Netflix Camille und Emily in der Netflix-Serie "Emily in Paris"

Anzeige

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Ashley Park und Lily Collins in "Emily in Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de