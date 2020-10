Nadine Klein (35) zeigt sich von ihrer sexy Seite! Immer wieder bezaubert die Ex-Bachelorette ihre Follower im Netz mit ihren stylishen Outfit-Kreationen. Zuletzt zeigte die Beauty sich mit Vorliebe in eleganten, femininen Looks: Seidige Blusen, süße Kleider und luftige Hosen in Weiß und Beige waren angesagt. Doch mit dem eingezogenen Herbst präsentiert die 35-Jährige sich nun mal wieder ganz anders: Nadine flashte ihre Fans jetzt mit dieser superheißen Leder-Kombi!

Via Instagram veröffentlichte die Blondine ein Foto, bei dem sicherlich so manchem Follower die Kinnlade runtergeklappt ist: Nadine trägt hier eine hautenge Leggings in Leder-Optik und dazu eine coole Lederjacke plus geschnürte Boots – alles in Schwarz. Und als wäre die Kleiderwahl noch nicht hot genug, hat die attraktive Influencerin auch noch einen verführerischen Blick aufgelegt. Ihre Community kriegt sich in den Kommentaren gar nicht mehr ein: "Wow, du heißer Feger! Alter!", schwärmt eine Abonnentin. "Uuuuuh!", zeigt sich auch Ex-Köln 50667-Darstellerin Maddy Nigmatullin (24) begeistert.

Auf den zweiten Blick fällt auf diesem Schnappschuss auf: Nadines Haare sehen viel kürzer aus! Hat sie ihre Mähne etwa abgeschnitten? Nein – in ihrer Bildunterschrift klärte sie bereits auf: Der Rest ihrer Frisur steckt lediglich versteckt in ihrer Kapuze. Wie gefällt euch der Look insgesamt? Stimmt ab!

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

