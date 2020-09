Nadine Klein (34) scheint endlich ihren passenden Deckel gefunden zu haben! Schon seit mehr als einem Jahr ist die einstige Bachelorette wieder in festen Händen: Tim heißt ihr Freund, der ihr Tag für Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Doch auch sie musste den einen oder anderen Frosch küssen, bis sie schlussendlich ihrem Traumprinzen über den Weg lief. Nadine spricht jetzt überraschend offen über ihre erste große Liebe und verrät, dass ihr Ex ihr untreu war.

Eigentlich ist die 34-Jährige nicht der Typ dafür, so private Details aus ihrem Leben mit ihrer Community zu teilen, doch als sie jetzt bei einer Gelegenheit in Nürnberg am Bahnhof war, kamen alte Erinnerungen wieder hoch, von denen sie ihren Followern erzählen wollte. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass sie vor etwa zehn Jahren in einer Beziehung gewesen sei. Während sie schon in Berlin gewohnt habe, wäre ihr damaliger Freund noch in Bayern gewesen. "Dann waren wir so ungefähr anderthalb Jahre zusammen, als er mir fremdgegangen ist, das hat er mir dann damals auch gesagt", erinnert sich Nadine zurück.

Die Situation sei superschlimm für sie gewesen, dennoch habe sie um ihre Beziehung gekämpft und ihm verziehen. "Dann habe ich ihn wieder besucht, das war so zwei Wochen später, und dann kam raus, dass er immer noch Kontakt zu ihr hat [...]. Das war für mich so ein Schlag ins Gesicht, weil ich das Gefühl hatte, das wird total ausgenutzt, dass ich ihm das direkt verziehen hab." Sofort habe sie sich ihre Sachen geschnappt und einfach in irgendeinen Zug gesetzt – und sei dann eben am Nürnberger Hauptbahnhof gestrandet. "Ich habe im Zug geheult, ich habe in Nürnberg geheult, ich war komplett tränenüberströmt und musste dann erst mal gucken, wo ich hinfahren kann", schildert Nadine die Lage. Mittlerweile sei das Ganze aber über zehn Jahre her und sie habe gemerkt, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt.

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein auf Kreta

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Freund Tim Nicolas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de