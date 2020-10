Über Geld spricht man nicht! Das hat sich Dagi Bee (26) zumindest so zu Herzen genommen. Die Blondine verdient ihr Geld seit Jahren mit Social Media, aber auch als Unternehmerin ist sie ziemlich erfolgreich. Dass sie damit gut über die Runden kommen sollte, scheint naheliegend. Dagi und ihr Mann Eugen (32) spielen nun ein Spiel, indem sie unangenehme Fragen beantworten müssen – doch verraten, wie hoch genau ihre Einnahmen sind, möchte die Geschäftsfrau nicht!

Auf YouTube veröffentlicht das Ehepaar Kazakov ein Video, in dem sie Fragen jeglicher Art beantworten müssen, anderenfalls müssen sie zur Strafe einen Schnaps trinken. Wie viel Dagi an einem Tag verdient, kann und möchte sie allerdings nicht verraten. "Ich weiß nicht, wie viel ich im Monat verdiene", rechtfertigt sich die in Erklärungsnot geratene Blondine. Generell scheint Dagi wenig Überblick über ihre Finanzen zu haben. "Ich weiß nicht mal, was mein Jahresverdienst ist. Das ist jedes Mal unterschiedlich", gibt sie zu.

Eugen hingegen scheint offensichtlich mächtig Spaß daran zu haben, seine Angebetete ein wenig auf's Korn zu nehmen – und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Du weiß nicht, wie viel du verdienst? Mashalla, verdienst du gut", scherzt der Influencer.

Dagi Bee und ihr Mann Eugen

Dagi Bee, YouTuberin

Dagi Bee und Eugen Kazakov

