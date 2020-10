Billie Lourd (28) erinnert sich an ihre Mutter Carrie Fisher (✝60). Bereits 2016 ist die Star Wars-Ikone an den Folgen eines schweren Herzinfarkts gestorben – für ihre damals 24-jährige Tochter ein schwerer Schicksalsschlag. Am 21. Oktober wäre die Prinzessin-Leia-Darstellerin nun 64 Jahre alt geworden und das nimmt Billie zum Anlass, ihrer Mama zu gedenken: Mit einem emotionalen Beitrag gratuliert sie Carrie zum Geburtstag.

Auf Instagram teilte die US-amerikanische Schauspielerin ein Bild – dabei handelt es sich um eine Throwback-Aufnahme ihrer berühmten Mutter: Auf dem Foto sieht man Carrie in einem schwarzen Umstandskleid, während sie damals mit ihrer kleinen Billie schwanger war. Dabei hält sie einen Maiskolben in der Hand. Ihre tiefe Zuneigung zu der Verstorbenen drückte Billie mit einer Reihe von pinken Herz-Emojis aus.

In der Kommentarspalte hinterließ auch die Community ihre Glückwünsche an Carrie. "Ein Engel. Ich vermisse sie sehr" und "Ich sende dir heute ganz viel Liebe, Billie", betonten zwei Nutzer unter dem Posting. Wie gefällt euch Billies Beitrag? Stimmt unten ab!

Instagram / praisethelourd Die Schauspielerin Carrie Fisher

Getty Images Billie Lourd im Februar 2020

Getty Images Billie Lourd bei den Casting Society Of America's Artios Awards 2020

