Wer ist Hollywoods "schlechtester Chris"? Genau das wollte die Filmemacherin Amy Berg nun wissen. Sie erstellte eine Twitter-Umfrage, um eine Antwort auf diese skurrile Frage zu erhalten. Zur Auswahl standen: Chris Pine (40), Chris Hemsworth (37), Chris Pratt (41) und Chris Evans (39). Während Letzterer zum "besten Chris" der Traumfabrik erkoren wurde, kamen die Internetnutzer zu dem Urteil: Mister Pratt ist der "schlechteste Chris". Seine Frau Katherine Schwarzenegger (30) ist aber ganz anderer Meinung – sie verteidigt ihren Göttergatten nun im Netz!

"Ist es wirklich das, was wir brauchen? Gemein zu sein, ist Schnee von gestern. Es gibt genug Platz, all diese Menschen zu lieben", betont die Autorin. Sie ruft auf Instagram dazu auf, das ständige Internet-Mobbing zu beenden. Und stattdessen Anerkennung und Liebe zur Tagesordnung zu machen. Katherines Mutter Maria Shriver (64) findet die Einstellung ihrer Tochter richtig und pflichtet ihr online bei. So auch Chris' Avengers-Co-Star Robert Downey Jr. (55). Er schreibt in einem Tweet, dass er es nicht verstehen könne, wie jemand der "nie etwas anderes als Positivität und Dankbarkeit gezeigt hat" jetzt so schlecht gemacht werde.

Weil die Umfrage, wer der "schlechteste Chris" sei, so einen Medienwirbel verursachte, entschlossen sich andere Webseiten, eine eigene Meinungserhebung zu starten. Buzzfeed kam dabei zu dem komplett gegensätzlichen Ergebnis: Knapp 142.000 Menschen sind dort der Meinung, dass Chris Pratt der "Ultimativste" von allen vier Kandidaten ist.

Getty Images Katherine Schwarzenegger bei einem Event in L.A. im Juni 2017

Getty Images Katherine Schwarzenegger und ihre Mutter Maria Shriver auf der Pink Party in Santa Monica 2014

Getty Images Robert Downey Jr. bei einer Filmvorführung von "Wind River" in Atlanta im November 2017

