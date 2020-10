Erst im Mai gab Ruby Rose (34) bekannt, dass sie nicht mehr länger die Hauptrolle in der Serie "Batwoman" spielen wird. Ersatz für Staffel zwei war aber glücklicherweise schnell gefunden: Javicia Leslie (33) wird ab sofort eine ganz neue Batwoman verkörpern. Doch nicht nur der Hauptcharakter hat sich verändert, auch an anderer Stelle wurde fleißig gebastelt – unter anderem am Gefährt der Superheldin. Doch das neue Fahrzeug von Batwoman kommt bei den Fans gar nicht gut an!

Diese Veränderung stößt nicht gerade auf helle Begeisterung: Vor Kurzem wurden die ersten Bilder von den Dreharbeiten zur neuen Staffel im Netz veröffentlicht. Fans konnten auch schon einen ersten Blick auf das neue Batmobil werfen – begeistert waren sie allerdings nicht. "Das sieht aus, wie ein billiges Auto mit Aufklebern, dass man in der High School gefahren ist" oder "Das ist eindeutig die Definition von 'billig'", waren zwei vernichtende Kommentare auf Twitter.

Andere Supporter wiederum übten da eher konstruktive Kritik und äußerten sogar Verbesserungsvorschläge. "Das sieht wirklich toll aus. Aber anstelle des Spoilers sollten sie dem Auto lieber ein paar Heckflossen und mehr rote Streifen verpassen", hieß es in einem weiteren Fan-Tweet. Was sagt ihr zu den Veränderungen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Ruby Rose im Oktober 2019

Getty Images Javicia Leslie, Schauspielerin

Getty Images Ruby Rose im August 2019

