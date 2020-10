Katie Price (42) schwebt auf Wolke sieben! Die britische Reality-TV-Queen und ihr Liebster Carl Woods genießen ihre Beziehung in vollen Zügen – und das lassen die beiden auch die ganze Welt wissen: Egal, ob beim gemeinsamen Kuscheln, dem Familienabend oder im Urlaub – Katie und Carl nehmen ihre Social-Media-Fans stets mit. Und jetzt überraschte die hübsche Brünette ihre Community erneut mit einem emotionalen Post: Katie schwärmte in den höchsten Tönen von Carl!

"Ich liebe es, dass mein Carl – egal, wo wir sind – so erstaunlich liebevoll und zärtlich ist", schrieb die 42-Jährige zu einem niedlichen Pärchenpic auf Instagram. Der einstige UK-Love Island-Teilnehmer sei in ihren Augen nicht nur besonders beschützend, verständnisvoll und loyal, sondern auch freundlich und großzügig. "Niemand hat mir jemals so ein Gefühl gegeben!", schwärmte sie. Zusätzlich setzte die Familienmutter unter anderem die Hashtags #forever und #onlyhaveeyesforhim – zu deutsch also "für immer" und "Ich habe nur Augen für ihn".

Ob Katie und Carl also womöglich sogar bald den nächsten großen Schritt wagen und ihre Liebe mit einer Verlobung besiegeln? Zumindest wurde das Paar bereits von Paparazzi bei einem Juwelier gesichtet – und auch der aktuelle Post der 42-Jährigen könnte darauf schließen lassen: Sie benutzte das Hashtag #marriage – also "Ehe". Einige Fans vermuteten sogar, dass die beiden bereits heimlich geheiratet haben könnten.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, 2020

Instagram / carljwoods Carl Woods, britische Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

