Carina Spack (24) spricht offen wie nie über ihre Gefühle! Vor einigen Wochen gab das Bachelor in Paradise-Traumpaar Carina und Serkan Yavuz (27) doch recht überraschend bekannt, dass es von nun an getrennte Wege geht. Über die genauen Gründe hüllten sich die beiden weitestgehend in Schweigen, betonten aber immer wieder, dass zwischen ihnen kein böses Blut fließe. Damit wollten sie das Thema eigentlich vorerst ruhen lassen und zogen sich zurück. Nun meldete sich Carina allerdings unter Tränen bei ihrer Community, um von ihren vergangenen, nicht gerade leichten Wochen zu berichten!

So kennt man die Powerfrau eigentlich gar nicht! Auf der Heimfahrt von einem Familienurlaub bricht aus der Ex-Bachelor-Kandidatin heraus, womit sie in der vergangenen Zeit zu kämpfen hatte: "Ich würde sagen nach Promis unter Palmen letztes Jahr habe ich mich so ein bisschen verloren", gab sie offen zu. Sie habe nur noch perfekt sein wollen und hätte keinen Spaß mehr gehabt. "Ich habe mir selbst so einen Druck gemacht und auch den Menschen um mich herum", reflektierte sie. Nach dem Promiboxen und einer Auszeit am Meer könne sie jetzt endlich wieder sie selbst sein – und habe ihre Leichtigkeit ein wenig zurückerlangen können.

Unter Tränen beteuerte Carina, sie versuche nun nach und nach ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und sich wieder um sich selbst zu kümmern: "Ich war schon drei Wochen nicht mehr in meiner eigenen Wohnung. Weil ich mich da gerade etwas unwohl fühle, aber da muss ich jetzt durch." Auch das Kommunizieren mit der Community falle ihr nach der Auszeit noch nicht allzu leicht. "Aber ich habe gelernt, man muss nicht immer stark sein. Stark sein bedeutet, auch mal Schwäche zu zeigen, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn einem einfach etwas nicht so leicht fällt", erklärte sie.

Instagram / carina_spack Carina Spack im Oktober 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack und Serkan Yavuz im August 2020

Sat. 1 Carina Spack, TV-Bekanntheit

