Ist Carina Spack (24) noch nicht über Serkan Yavuz (27) hinweg? Erst vor wenigen Tagen überraschten die Bachelor in Paradise-Stars ihre Fans mit diesen News: Die Blondine und der 27-Jährige sind nicht länger ein Paar. Warum sie fortan getrennte Wege gehen, verriet bislang keiner der beiden. Immerhin deutete Serkan aber an, dass er den Schlussstrich gezogen hatte. Ob Carina daher noch an dem Liebes-Aus zu knabbern hat?

Zumindest lassen diese kryptischen Zeilen in ihrer Instagram-Story vermuten, dass die 24-Jährige noch von Liebeskummer geplagt wird. Sie teilte ein Zitat mit den Worten: "Du musst nicht immer stark sein und auch niemandem beweisen, dass alles gut ist." Es sei nämlich egal, was andere Menschen von einem denken – man könne auch einfach mal weinen, wenn einem danach sei. "Je eher du das machst, desto schneller kannst du wieder lächeln", hieß es weiter.

Aber auch an dem Bachelorette-Boy geht die Trennung offenbar nicht ganz spurlos vorbei. Serkan findet nachts keine Ruhe: "Irgendwie schlafe ich zurzeit richtig schlecht", gab er erst kürzlich auf Social Media zu. Ob seine Schlaflosigkeit wirklich von dem Beziehungsende kommt, stellte er aber nicht klar.

Instagram / carina_spack Carina Spack und Serkan Yavuz im August 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

