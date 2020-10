Anne Wünsche (29) soll tatsächlich diesen SixxPaxx-Stripper daten – und dafür hat der offenbar seine Freundin sitzen gelassen! Seit sich die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin von ihrem Ex Karim getrennt hat, wird spekuliert, dass bei ihr und dem Tänzer Ruben Rodriguez etwas läuft. Gegenüber Promiflash dementierte die Zweifachmama zwar die Gerüchte, ein Insider packt nun allerdings aus: Anne und Ruben sind sehr wohl zusammen. Doch der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein: Der Nackedei soll auch noch bald Vater von seiner Verflossenen werden!

"Ich kann bestätigen, dass Anne und Ruben ein Paar sind. Sogar Annes Kinder kennen ihn schon", erklärt eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Tänzers im Promiflash-Interview. Doch nicht nur die YouTuberin hat deswegen offenbar so einiges aufgegeben. Der Wahlberliner soll laut dem Insider seine schwangere Freundin von heute auf morgen verlassen haben. "Ruben hat sie für Anne sitzen gelassen. Sie war sich nicht sicher, ob sie das Kind behalten möchte, weil sie nicht wusste, ob sie auf seinen Rückhalt zählen kann. Aber er hat ihr die volle Unterstützung zugesichert, dass sie das gemeinsam schaffen – dann hat er sie verlassen."

Seitdem soll sich der gebürtige Spanier nicht mehr um seine Ex gekümmert haben, was die völlig fertigmache! "Sie ist total verletzt und am Boden zerstört", beteuert der Informant. Und Anne? Die weiß laut dem Informanten offenbar von dem ganzen Drama.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruby Rodriguez, SixxPaxx-Mitglied

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020

