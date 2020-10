Die Gerüchteküche brodelt! Erst am Donnerstag gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (29) bekannt, dass sie sich von ihrem Freund Karim getrennt hat. Sie seien einfach zu unterschiedlich, weshalb sie keine gemeinsame Zukunft mit ihm gesehen hätte. Noch im selben Atemzug erklärte sie, dass es ihr damit nicht gut gehe. Und trotzdem sind im Netz ein paar Fans der festen Überzeugung: Anne hat längst schon einen neuen Mann an ihrer Seite.

Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz wird die Trennung der YouTuberin wild diskutiert. Als es um die Frage geht, ob sie schon wieder mit jemand anderem zusammen ist, behauptet ein User, nicht nur das zu wissen, sondern auch, wer der Glückliche ist: "Angeblich wieder mit Ruben von den SixxPaxx-Strippern." Ein weiterer Nutzer meint sogar, dass die beiden schon mal ein Techtelmechtel gehabt hätten: "Ihr neuer Alter, von dem sie schon einmal schwanger war."

Anne hat sich bisher nicht dazu geäußert. Allerdings war sie zuletzt häufiger in dem Club der Stripper-Crew, um mit ihren Mädels zu feiern. Außerdem ist eine ihrer engsten Freundinnen – Mrs.Marlisa – ebenfalls mit einem Kerl aus der Truppe zusammen. Was meint ihr: Ist an dem Gerücht etwas dran? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / rubensixxpaxx Ruby Rodriguez

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / rubensixxpaxx Ruby Rodriguez, SixxPaxx-Mitglied

Anzeige



