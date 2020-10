Die Grey's Anatomy-Fans trauern! Schon wieder hat ein Hauptcharakter die Serie verlassen – es traf den Publikumsliebling Alex Karev (Justin Chambers, 50). Nach sechzehn Staffeln wurde gestern die allerletzte Folge mit dem Kinderarzt ausgestrahlt. Und sein Abgang sorgte für viel Aufregung, denn mit diesem Ende hat wohl niemand gerechnet. Die Fans zeigen sich enttäuscht und finden: Alex hatte etwas Besseres verdient!

Auf Twitter zeigen sich die Zuschauer gar nicht zufrieden mit dem Ende, welches sich die Drehbuchautorin Shonda Rhimes (50) ausgedacht hat. So sagt einer: "Die Alex-Karev-Abschiedsfolge fuckt mich maximal ab." Einige andere sagen, dass er ihr Herz gebrochen habe. Besonders seiner Ehefrau Jo Wilson (Camilla Luddington, 36) stehen die Fans bei: "Ich werde Alex niemals vergeben, was er Jo angetan hat." Ein Zuschauer geht sogar so weit, zu sagen, dass es doch besser gewesen wäre, die Figur sterben zu lassen als ihn als schlechte Person darzustellen. Er habe eine so schöne Charakterentwicklung gehabt und dann so ein "beschissenes" Ende bekommen.

Achtung,Spoiler!

Aber warum sind die Fans der Erfolgsserie so enttäuscht von Alex? In der letzten Folge teilte er seiner Ehefrau sowie den anderen Charakteren in einem Abschiedsbrief mit, dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Seine Ex-Frau Izzie Stevens (Katherine Heigl, 41) hat Zwillinge von ihm bekommen, da sie befruchtete Eizellen von damals benutzt hat. Jetzt möchte er für seine mittlerweile fünfjährigen Kinder da sein, lässt alles in Seattle hinter sich und zieht zu ihnen.

United Archives GmbH "Grey's Anatomy"-Cast der sechsten Staffel

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington und Justin Chambers am "Grey's Anatomy"-Set

EVERETT COLLECTION, INC. Katherine Heigl als Dr. Izzie Stevens bei "Grey's Anatomy"

