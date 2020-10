Diese Schönheitsoperation ging für Aurelio Savinas (42) Partnerin Lala nicht gut aus! Die Beauty ist dafür bekannt, in den sozialen Netzwerken ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene zu setzen. Auch ihr Freund teilt immer wieder die sexy Schnappschüsse seiner Liebsten. Doch mit einer Stelle ihres Körpers war Lala offenbar nicht so ganz zufrieden. Für ihre Brüste legte sie sich vor einigen Jahren unter's Messer. Jetzt offenbart Aurelio: Diese Operation bescherte der Brünetten große Probleme!

In einem Instagram-Beitrag berichtete der Reality-TV-Star von Lalas Leidensweg. Dabei warnte er seine Fans eindringlich davor, sich Schönheitsoperationen zu unterziehen, die auf dem ersten Blick sehr günstig wirken. "Lala hat vor einigen Jahren den Fehler gemacht", erklärte der einstige Erotikdarsteller. "Durch diese unüberlegte und vermeintlich 'günstige' Entscheidung, die sie damals getroffen hatte, hätten ernste gesundheitliche Probleme entstehen können", mahnte der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat.

Bei der damaligen Operation habe sich Lala nämlich für "billige Implantate" entschieden, die jedoch wieder herausgenommen werden mussten. Ein Arzt habe die Implantate jetzt ausgetauscht, erzählte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer. "Sparen ist okay, solange es nicht um euren Körper und die damit verbundene Gesundheit geht!", machte Aurelio deutlich.

Anzeige

Getty Images Aurelio Savina beim Abflug ins "Dschungelcamp" in Frankfurt am Main 2015

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala, September 2020

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de