Na, bei diesem Körper dürften die Mädels Herzrasen bekommen. Tim Stammberger (26) gelangte durch Die Bachelorette im Jahr 2019 in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Polizist buhlte damals um die Gunst von Gerda Lewis (27) und schaffte es bis ins Finale. Letztendlich sollte das mit dem Liebesglück nicht so ganz gelingen – denn Tim warf kurz vor knapp freiwillig das Handtuch. Dafür aber konnte sich der Hottie aber zumindest eine große Social-Media-Reichweite aufbauen – und seine Fans dürften sich jetzt besonders gefreut haben: Tim präsentierte seiner Community nun seinen hüllenlosen, durchtrainierten Oberkörper.

In seiner Instagram-Story gab es nun eine etwas andere morgendliche Begrüßung für die Follower: Der Fitnessfreund fotografierte sich kurzerhand halbnackt im Spiegel und präsentierte so sein Mega-Sixpack – was wohl bei so manchem Betrachter für Schnappatmung gesorgt haben dürfte. Dazu schrieb der 26-Jährige schlicht: "Guten Morgen."

Doch hinter einem solchen Körper steckt natürlich auch eine ganze Menge Arbeit. Dabei ist Tim aber nicht nur in Sachen Training diszipliniert – er achtet auch auf seine Ernährung, wie er in einer anschließenden Fragerunde verriet: "Ich achte einfach darauf, dass ich keinen Scheiß esse oder einfach – ihr kennt es schon – die ungesunden durch gesunde Nahrungsmittel ersetze", lautete das simple Geheimrezept für seinen stählernen Körper.

Bachelorette Gerda und Tim auf dem Rummel-Date

Tim Stammberger im September 2020

Tim Stammberger, Bachelorette-Kandidat

