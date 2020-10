Melina Hoch ist genervt von den kritischen Stimmen! Die brünette Cheerleaderin steht erst seit wenigen Wochen in der Öffentlichkeit: Anfang September war sie durch ihre Teilnahme bei Love Island einem breiteren Publikum bekannt geworden. Zusammen mit Showpartner Tim Kühnel verließ sie sogar als Gewinnerin das erfolgreiche Kuppelformat. Seitdem folgen ihr über 150.000 interessierte Fans. Doch einigen von ihnen ist zuletzt vermehrt aufgefallen, dass Melina aktuell viel Zeit zu Hause verbringt – und das auch noch ungestylt! Gegen diese Kommentare setzte sich die 23-Jährige jetzt vehement zur Wehr.

Gemütlicher Hoodie, kein Make-up und entspannter Dutt – das ist aktuell Melinas täglicher Lieblingslook, mit dem sie sich in ihren Instagram-Storys zeigt. Doch genau das scheint dem einen oder anderen Follower nicht zu passen, wie die angehende Studentin in einer Fragerunde feststellen muss. "Schminkst du dich auch? Mach bitte mal eine anständige Frisur und lass dich nicht so gehen", schreibt ihr ein Fan. Für Melina absolut unverständlich: "Ich checke es nicht. Ich bin aus privaten Gründen gerade sehr viel zu Hause. Wieso sollte ich mich schminken? Und wenn ich rausgehe oder einkaufen gehe, wenn ich keinen Bock habe, mich zu schminken, dann habe ich keinen Bock. Genauso ob ich einen Dutt trage oder meine Haare offen trage, ich muss mit meinen Haaren rumlaufen. Ich. Und gehen lasse ich mich schon mal gar nicht", rechtfertigte sie sich in ihrer Story.

Von den vielleicht auch nur gut gemeinten Ratschlägen ihrer Community lässt sich Melina aber nicht ins Boxhorn jagen. Sie bleibt ihrem entspannten Schlabber-Look treu und erklärte: "Wisst ihr was? Ich laufe weiter so rum. Ich laufe so rum, wie ich Bock darauf habe. Ihr solltet euch niemals für andere Leute verstellen. Leute müssen immer meckern."

Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

Melina Hoch auf der Couch

