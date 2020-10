Für Melina Hoch und Tim Kühnel hat sich die Love Island-Teilnahme gleich doppelt gelohnt. Die zwei wurden vor rund einer Woche zum Sieger-Couple der diesjährigen Staffel gekürt. Daher verließen die Cheerleaderin und der Student die Show nicht nur mit einer großen Portion Schmetterlingen im Bauch, sondern auch mit einem saftigen Preisgeld. Jetzt verrieten die beiden allerdings: Von der Kohle haben sie bisher nichts gesehen.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, was die Turteltauben mit den 50.000 Euro gemacht haben. "Ob ihr es glaubt oder nicht, die sind noch in voller Höhe vorhanden. Also wir haben das Geld weder bekommen noch ausgegeben", erzählte Tim daraufhin. Weshalb die Summe bisher nicht auf ihren Konten gelandet ist, erklärten die zwei nicht weiter. Auch, wann sie damit rechnen dürfen, ließen sie offen.

Eines machten Melina und Tim allerdings im Gespräch mit Promiflash deutlich: Sie wollen die Kohle nicht einfach auf den Kopf hauen. "Wir legen das erstmal beiseite, lassen das Ganze sacken und alles Weitere wird man sehen", meinte der 23-Jährige kurz nach dem Finale.

Anzeige

Love Island, RTL Melina Hoch und ihr "Love Island"-Partner Tim Kühnel

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de