Fiona Erdmann (32) rockt ihr neues Mutterleben! Im vergangenen August konnte die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin endlich aufatmen: Nach einer doch ziemlich beschwerlichen Schwangerschaft brachte sie ihr erstes Kind zur Welt! Natürlich hat ihr Sohn das Model und Papa Mo schon längst um den Finger gewickelt. Und offenbar kommt die kleine Rasselbande auch bestens miteinander zurecht: Fiona betonte jetzt, wie gut sie ihren Alltag mit Baby bereits geregelt bekommt!

"Als ich schwanger geworden bin, haben mir viele Leute gesagt: 'Warte mal ab, wenn du erst einmal ein Kind hast, dann kannst du nichts mehr machen'", schilderte die frischgebackene Mama nun via Instagram. "Also, ich kann euch eins sagen: Wer will, schafft alles!", betonte Fiona weiter. Es sei zwar nicht leicht, ihr Neugeborenes und ihre Selbstständigkeit unter einen Hut zu bekommen, aber mit der richtigen Organisation durchaus zu meistern! "Mein kleiner Schatz und ich sind schon jetzt ein Megateam", schwärmte die 32-Jährige abschließend.

Erst vor wenigen Tagen machte Fiona sich noch große Sorgen um ihr Baby. Der Grund: Bei dem Säugling wurde ein Leistenbruch diagnostiziert – so lautete zumindest die erste Einschätzung der Ärzte. Eine erneute Untersuchung brachte wenig später aber Entwarnung. "Es ist nur noch eine kleine Wassereinlagerung", freute sich die Mama in ihrer Instagram-Story. Somit sei zum Glück keine Operation mehr nötig.

