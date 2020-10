Dieser Post Jared Leto (48) dürfte vor allem seine weiblichen Fans ganz verrückt machen! Der Suicide Squad-Darsteller kommt nicht nur aufgrund seines Schauspiel- und Gesangstalents extrem gut an, sondern nicht zuletzt wegen seines guten Aussehens. Genau das machte er sich jetzt zunutze: Um seine Follower zum Wählen zu animieren, ließ der 48-Jährige für einen Schnappschuss im Netz komplett die Hüllen fallen!

Am Mittwoch teilte Jared eine besonders heiße Aufnahme auf seinem Instagram-Account: Darauf posiert er völlig nackt vor einem Spiegel und gibt so freie Sicht auf seinen durchtrainierten Oberkörper. Alles gibt er aber nicht preis: Nur sehr knapp über seinem Intimbereich und dem beeindruckenden V-Muskel endet der Ausschnitt nämlich. Das freizügige Foto teilt der Sänger aber nicht, um mit seinem Körper zu prahlen – vielmehr möchte er seine Follower auf die aktuelle Präsidentschaftswahl in den USA aufmerksam machen: "Fröhliches Bergfest! PS: Bitte nicht vergessen, wählen zu gehen."

Das Foto kommt bei seinen Fans natürlich extrem gut an. Es wird nicht nur zahlreich gelikt, sondern auch kommentiert: "Halt das Handy bitte etwas tiefer!", fordert etwa ein Follower – ein anderer empört sich scherzhaft: "Du bist nicht fair, Jared! Oh mein Gott!"

Instagram / jaredleto Jared Leto im Oktober 2020

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Getty Images Jared Leto bei der Lacma Art + Film Gala, 2019

