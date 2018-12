Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für alle Fans von Jared Leto (47)! Der Sänger ist neben seiner Musik und seiner Schauspielkarriere auch für ausgefallene Outfits bekannt. Ob bei Preisverleihungen, Fashion Week-Events oder auf Konzerten – der langhaarige Frauenschwarm gibt sich meist nicht mit schlichten Kombis zufrieden. Auf seinem neusten Bild ist von Mode dagegen gar nichts zu sehen: Jared grüßt seine Follower als sexy Santa mit Mütze, aber ganz ohne Shirt!

So richtig weihnachtlich sieht der Hollywood-Star auf seinem aktuellen Instagram-Schnappschuss auf den ersten Blick gar nicht aus: kein Rauschebart, keine weißen Haare und von einem Mantel erst gar keine Spur! Stattdessen zeigt Jared ohne Shirt sein trainiertes Sixpack. "Danke für all die Glückwünsche zum Geburtstag! Frohe Feiertage", wünscht der Schauspieler, der am 26. Dezember seinen 47. Geburtstag feierte – eine Tatsache, die viele entzückte Fans in den Kommentaren scherzhaft anzweifeln.

Anfang des Monats zeigte sich der Musiker bei einem Auftritt mit seiner Band da wesentlich zugeknöpfter. Beim zweitägigen Festival "KROQ Absolut Almost Acoustic Christmas" spielten neben den Smashing Pumpkins, Bastille und Mike Shinoda auch 30 Seconds to Mars und Leadsänger Jared trat in einem riesigen plüschigen Mantel vor die Menge.

Getty Images Jared Leto im Dezember 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / jaredleto Jared Leto, Sänger

Anzeige

Getty Images Jared Leto bei einem Konzert mit 30 Seconds to Mars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de