Iggy Azalea (30) ist offiziell Single! Im Juni gab die Rapperin überraschend bekannt, dass sie Mutter geworden ist. Seit seiner Geburt ist ihr Sohnemann mit dem Namen Onyx der ganze Stolz der Musikerin. Obwohl nicht bekannt ist, wer der Vater des Kindes ist, wurde darüber spekuliert, ob Iggy ihren Kleinen gemeinsam mit ihrem On-Off-Boyfriend Playboi Carti (24) aufzieht. Das dementierte die Neu-Mama jetzt: Sie werde eine alleinerziehende Mutter sein!

Das bestätigte die Australierin jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich werde meinen Sohn alleine großziehen. Ich bin in keiner Beziehung", verriet die "Started"-Interpretin ihren Followern. In einem kryptischen Beitrag deutete sie bereits zuvor, die Trennung an. Darin schrieb sie: "Du hast eine Wahrhaftige verloren! Viele Menschen denken, Loyalität sei selbstverständlich. Daher bin ich lieber allein."

Im Jahr 2018 fingen Iggy und Carti an sich zu daten, führten eine Beziehung und trennten sich immer wieder. Ihre letzte offizielle Trennung gab die Songwriterin im Dezember letzten Jahres auch via Instagram bekannt. Danach fanden die beiden jedoch wieder zueinander. Ob sie das Feuer der Liebe nochmal entfachen werden?

