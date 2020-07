Heiß, heißer, Iggy Azalea (30)! Die Rapperin überraschte vor wenigen Wochen ihre Fans mit süßen Babynews: Sie ist Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Dabei hatte sie zuvor die Schwangerschaft und die Geburt geheim gehalten – auch wer der Vater des Jungen ist, hält die Australierin privat. Es wird vermutet, dass der Musiker Playboi Carti (23), mit dem die Blondine eine On-Off-Beziehung führt, mit ihr in die neue Elternrolle geschlüpft sei. Aus einer Sache macht die Beauty jedoch kein großes Geheimnis: Iggy präsentierte jetzt ihren beneidenswerten After-Baby-Body.

Auf Instagram teilte die 30-Jährige einen heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie perfekt gestylt verführerisch in die Kamera schaut. Iggy trägt ein freizügiges Top und lässt tief in ihr Dekolleté blicken – die "Fancy"-Interpretin verzichtete auf einen BH. Dabei ist ihre schmale Taille ein absoluter Hingucker, und mit einem engen Rock setzt sie ihre Körpermitte gekonnt in Szene. Man kann kaum glauben, dass sie erst vor kurzer Zeit ein Baby auf die Welt gebracht hat.

Auch Iggys Fans sind offensichtlich von ihrem Look begeistert. "Oh ja, die Mama hat immer noch diesen krassen Körper!", schwärmte ein User unter dem Beitrag. Andere Follower zeigten offenbar mehr Interesse an ihrem Sohn. "Wann postest du endlich deinen Sohn?", sehnte sich ein Follower nach mehr Einblicken in das Leben der frischgebackenen Mutter.

KCS Presse / MEGA Iggy Azalea und Playboi Carti bei der Pariser Fashion Week 2019

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Getty Images Sängerin Iggy Azalea



