Seit 2013 bringt Ralf Schmitz (45) bei Take Me Out Single-Frauen an den Mann. Doch vor wenigen Wochen mussten die Fans der Datingshow ganz stark sein: Der Moderator wird zukünftig nicht mehr durch die Sendung führen. Aber nicht nur zahlreiche Fernsehzuschauer werden den Entertainer schmerzlich vermissen, sondern auch die Kandidatinnen. Im Interview mit Promiflash gerieten zwei der Ladys richtig ins Schwärmen...

"Ralf ist ein unglaublich authentischer und humorvoller Mensch vor, sowie auch hinter der Kamera", erklärte Christina Nicolard, die in der aktuellen Staffel von "Take Me Out" nach ihrem Mr. Right sucht. Sie und ihre Kolleginnen hätten sich während der Dreharbeiten alle gut mit ihm unterhalten. Außerdem sei er stets um das Wohlbefinden seiner Girls besorgt gewesen, wie Christina Mitstreiterin Ines verriet: "Er fragt immer, ob es uns Mädels gut geht und ob wir uns wohlfühlen."

Dabei nimmt Ralf die Damen aber auch gern mal auf die Schippe und macht einen Spruch auf ihre Kosten. Christina betonte aber: "Wir nehmen das definitiv nicht persönlich und freuen uns auch, wenn wir das Publikum unterhalten können." Außerdem sei das Leben ohnehin schon ernst genug. Deshalb sollte man auch über sich selbst lachen können.

Ines Ines, "Take Me Out"-Kandidatin

Getty Images Ralf Schmitz, deutscher Komiker

Sonstige Christina Nicolard, "Take Me Out"-Kandidatin

