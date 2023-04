Top oder Flop: Das halten die Zuschauer von "Rate My Date"

Kommt das neue Format "Rate My Date" beim Publikum an? Nachdem der Komiker Ralf Schmitz (48) seine Datingshow Take Me Out an seinen Kollegen Jan Köppen (40) weitergegeben hatte, wurde im April 2023 seine neue Sendung bekannt. Er wird wieder versuchen, einsamen Herzen den Partner fürs Leben zu finden – dabei müssen sich der Single und seine Familie allerdings für denselben Bewerber entscheiden! Doch bei der ersten Folge von Ralfs neuer Show scheinen die Zuschauer sich unsicher zu sein...

Bei Twitter wird bereits fleißig über Ralf brandneues Format diskutiert. Dabei scheint das Publikum durchmischter Meinung zu sein. Das Problem scheint vor allem das Konzept der Show zu sein. "Ich bin wohl zu alt. Verstehe das Konzept überhaupt nicht", wundert sich ein User. Ein anderer meint: "Finde das Konzept irgendwie... seltsam? Irgendwie stehe ich mehr auf dem Schlauch als andere." Während sich ein Teil der Community noch wundert, wie die Sendung funktioniert, haben andere bereits ein Urteil gefällt: "Puh, Sat.1, das ist leider eine der schlechtesten Shows, die ihr in den letzten Jahren rausgebracht habt. Das verursacht Schmerzen."

Doch einige Zuschauer fühlen sich auch durchaus unterhalten! "Bis jetzt gefällt mir 'Rate My Date' sehr gut. Ziemlich unterhaltsam", findet ein Kommentator. "'Rate My Date' mit Ralf Schmitz ist ja tatsächlich ganz unterhaltsam. Aber bei 'Take Me Out' fehlt er leider weiterhin sehr", zeigt sich ein anderer wehmütig.

SAT.1 / Julia Feldhagen Die Kandidatinnen bei "Rate My Date"

SAT.1 / Julia Feldhagen Ralf Schmitz (R.) und Kandidat Alex bei "Rate My Date"

SAT.1 / Willi Weber Ralf Schmitz bei "Voll verschossen"

