Diese Freundschaften bleiben offenbar auch nach dem Sommerhaus der Stars bestehen. In dem Reality-Format haben sich ziemlich schnell zwei knallharte Fronten gebildet. Vor allem Evanthia Benetatou (28) und ihr Chris mussten immer wieder heftige Anfeindungen über sich ergehen lassen. Die Einzigen, die zu dem Influencer-Pärchen gehalten haben, waren Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki sowie Peter und Iris Klein (53) – und genau diese Gruppe feierte jetzt eine kleine Sommerhaus-Reunion!

Auf Instagram teilte Iris ein Gruppenbild der Sommerhaus-Clique, auf dem alle in die Kamera strahlen. "Alleine dafür hat sich für uns das Sommerhaus gelohnt", schrieb die 53-Jährige zu ihrem Post. Offenbar war die kleine Truppe gemeinsam in Düsseldorf essen. Vor allem Diana war über das Wiedersehen mit ihren Mitstreitern total aus dem Häuschen. "Es tut so gut, diese wundervollen, liebenswerten Menschen wiederzusehen", meinte sie in ihrer Insta-Story. Sie und Michael haben anschließend sogar bei ihren neuen BFFs Eva und Chris in Düsseldorf übernachtet.

Aber wie kam es überhaupt zu dem Treffen? Tatsächlich sind die Dreharbeiten zu "Das Sommerhaus der Stars" noch nicht ganz abgeschlossen. Noch fehlt die große Wiedersehensshow, für die alle Kandidaten noch einmal zusammenkommen – und die wird offenbar zurzeit in Köln gedreht.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy, 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2020

Instagram / tschillionaire Michael Tomaschautzki und Diana Herold, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

