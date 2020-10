Haben sich Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir wieder zusammengerauft? Die turbulente Beziehung der Reality-TV-Sternchen fand nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars vor einigen Tagen erneut ein jähes Ende. Die rothaarige Schönheit rechnete mit ihrem Ex öffentlich ab und gab an, ihn nie wieder sehen zu wollen. Doch nachdem ein Insider bereits ausplauderte, dass sie sich nach der Schlammschlacht wieder angenähert haben, bestätigt Georgina die Reunion nun selbst!

In ihrer Instagram-Story erklärte sie am Freitag, dass sie sich demnächst auf den Weg nach Köln, zum Sommerhaus-Wiedersehen machen werde. Zu der TV-Aufzeichnung kommt sie aber nicht alleine! Kurze Zeit später sitzt sie mit Kubi im Zug Richtung Rheinland. Mit dem Hashtag #teamkubi macht sie ihren Fans deutlich: Die Streithähne haben sich wieder vertragen. Ob sie auch wieder ein Paar sind, ist noch nicht klar. "Lichtblicke, Kubi. Freust du dich auf die Wiedersehensshow?", fragt sie ihn – was dieser bejaht.

Georgina teilt Kubis Vorfreude aber nicht wirklich: "Mein Hauptproblem ist, heute ist die Wiedersehens-Show. Da muss ich jetzt hin, nach Köln und ich hab gar keinen Bock darauf", erklärte sie zuvor. Wer kann es ihr verdenken – schließlich wurde das Paar im hohen Bogen aus dem Format geworfen, nachdem Kubi Andrej Mangold (33) während einer hitzigen Auseinandersetzung ins Gesicht gespuckt hatte.

Anzeige

Instagram / georginafleur Kubilay Özdemir, Oktober 2020

Anzeige

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress/Public Address Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de