Sucht Alexander Hindersmanns (32) heimlicher Doppelgänger etwa bei Take Me Out die große Liebe? In der beliebten Datingshow geht es immer wieder heiß her: Attraktive Singlemänner versuchen anhand kurzer Vorstellungs-Clips, gleich 20 kritische Damen von sich zu überzeugen. Dazu gehörte am Samstag auch Marco – und der Lockenkopf kam den Zuschauern direkt bekannt vor: Der Dortmunder sah Bachelorette-Boy Alex total ähnlich!

Via Twitter äußerten mehrere Fans der Sendung schon kurz nach Marcos erstem Auftreten den Vergleich: "Der sieht aus wie der verlorene Bruder von Alex Hindersmann, der auf einmal immer im Bachelor-Universum auftaucht!", schrieb ein User. Tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit der Männer erkennbar: Wie Alex hat auch Marco niedliche dunkelblonde Löckchen und blaue Augen – und lächelt mindestens ebenso freundlich wie sein prominenter Twin.

Die Single-Frauen waren von Marco zumindest begeistert: Nur drei der Ladys drückten nach dem ersten Eindruck den Buzzer. Am Ende ging der Piano-Spieler mit Andrea zum romantischen Date: "Ich finde ihn toll und freue mich, ihn kennenzulernen!", schwärmte die Blondine.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz vor den "Take Me Out"-Kandidatinnen

Instagram / Marco_mp0605 Marco, bekannt aus "Take Me Out"

Instagram / andreamtyja "Take Me Out"-Kandidatin Andrea

