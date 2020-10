In der aktuellen Take Me Out-Staffel geht es ordentlich zur Sache! Seit einigen Wochen flimmert die beliebte Kuppelshow wieder über die TV-Bildschirme. Nachdem Kandidat Dimitrij in der allerersten Folge von allen 30 Girls rausgebuzzert wurde, hat er sich nach den Aufzeichnungen mit Kandidatin Klaudia getroffen – doch sie war nicht die Einzige, die Interesse an dem Muskelmann gezeigt hat: Bei Dimitrij haben sich auch noch einige andere Girls aus dem Format gemeldet!

Promiflash hat bei dem Kölner mal nachgehakt, ob er Kontakt zu anderen Mädels hatte. Und tatsächlich! "Nach der Show wurde ich von der einen oder anderen Frau angeschrieben, teilweise gab es auch vereinzelte Treffen. Rausbuzzern und dann privat in Kontakt treten, scheint wohl gängiger zu sein", erklärte er offen gegenüber Promiflash.

Obwohl er nicht mit seiner Traumfrau die Sendung verlassen hat, sei die Show für ihn eine unterhaltsame Erfahrung gewesen. "Ich bin nicht mit dem Gedanken hineingegangen, die Frau fürs Leben in einem TV-Format zu finden", stellte er im Gespräch weiter klar. Er habe einfach nur für Unterhaltung sorgen und einmal hinter die Kulissen blicken wollen.

Anzeige

Instagram / d.lasergun "Take Me Out"-Kandidat Dimitrij

Anzeige

Instagram / thepolishpotato Klaudia und Dimitrij, "Take Me Out"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / d.lasergun "Take Me Out"-Kandidat Dimitrij

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich so viele Frauen noch mal bei ihm melden? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht so wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de