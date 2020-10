Shannen Doherty (49) hat wohl eine Freundin für die Ewigkeit gefunden! Im Februar dieses Jahres hatte die Charmed-Darstellerin eine traurige Nachricht zu verkünden: Obwohl sie die Krankheit in der Vergangenheit schon einmal besiegt hatte, leidet sie wieder an Krebs – und zwar im Endstadium. In der schweren Zeit kann sich die Schauspielerin der Unterstützung ihrer Familie und ihre Freunde gewiss sein. Auch Sarah Michelle Gellar (43) ist immer für Shannen da und schwärmt jetzt von der Freundschaft der beiden.

"Sie ist toll", betonte die 43-Jährige vor einigen Tagen im Gespräch mit People. Die beiden Frauen seien schon seit vielen Jahren gut befreundet und könnten in jeder Lebenslage aufeinander zählen. Sarah meinte sogar, dass sie wirklich täglich miteinander in Kontakt seien. Bei den Unterhaltungen beschäftigt die Ladys eine Sache wohl ganz besonders: der Austausch von Rezepten. Diesbezüglich verriet die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Darstellerin sogar, Shannen habe sie beim Kochen mehr inspiriert als Ehemann Freddie Prinze Junior (44).

Und das hat wohl auch einen Grund, wie die US-Amerikanerin klarstellt: Ihr Mann mache sie am Herd einfach total verrückt. "Er ist ein großartiger Koch, aber ich habe nie von ihm lernen können, weil ich so nervös und frustriert zugleich bin", gibt sie zu. Für ihren Liebsten sei das aber kein Problem, denn er findet laut Sarah, dass man von seinen Freunden viel besser lernen könne.

Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty 1999

Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty

Anzeige

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de