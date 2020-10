Diese Videobotschaft wird das Brautpaar wohl niemals vergessen! Pietro Lombardi (28) hat sich in den vielen Jahren nach seinem DSDS-Sieg in 2011 eine große Fan-Gemeinschaft aufgebaut. Mit seinen Anhängern teilt er ganz offen sein Leben. So thematisierte er vor Kurzem sogar seine eigene Liebeskrise mit seiner neuen Freundin Laura Maria und beantwortete ganz private Fragen. Aber Pietro möchte auch an den Highlights seiner Follower teilhaben: Er überraschte jetzt ein Fan-Pärchen anlässlich dessen Hochzeit!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der gebürtige Karlsruher ein Video, in welchem er liebevolle Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Pärchen richtet. Dazu sieht man die Reaktion der beiden. Pie grüßt in dem Clip die beiden und sagt: "Ich wünsche euch nur das Beste für eure Hochzeit und viele gesunde Kinder. Ich habe noch eine Überraschung für euch." Dann fängt er an, sein neuestes Lied "Cinderella" a cappella zu singen. Die Braut ist derart überwältigt, dass sie vor Rührung sogar in Freudentränen ausbricht.

Auf diese Überraschung könnten manche Fans beinahe neidisch werden. So lauten viele Kommentare unter dem Beitrag: "Das hätte ich auch gerne." Trotzdem feiern die Follower ihr Idol dafür und bewundern ihn für diese charmante Geste. Ein User ist jedoch etwas verwundert wegen der emotionalen Reaktion der Braut: "Vielleicht hätte sie lieber Pietro heiraten sollen – bei den Tränen."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

