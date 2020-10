Die Liebe zu Katie Price (42) beschert Carl Woods einen bitteren Beigeschmack. Seit dem Sommer ist der ehemalige Love Island-Kandidat der neue Mann an der Seite des ehemaligen Boxenluders. Innerhalb weniger Monate sind die zwei unzertrennlich geworden, sprechen sogar bereits über ihre gemeinsame Zukunft – inklusive Hochzeit und Nachwuchs. Ihr Liebesglück teilen die beiden auch gerne mit ihrer Community – doch anstatt dass sich die Fans für die beiden freuen, bekommt Carl nun jede Menge Gegenwind!

"Es ist eine traurige Welt, in der wir leben. Das weiß ich, seitdem ich Katie kennengelernt habe", schreibt Carl nun in seiner Instagram-Story. Jeden Tag würden ihn Nachrichten erreichen, in denen User ihn beleidigen und ihm allerhand fiese Dinge an den Kopf werfen. "Alles nur, weil ich Katie date? Was ist das für eine Welt? Nur weil ein Kerl mit einer Frau zusammen ist?", richtet er sich mit eindringlichen Worten an seine Follower. Er habe niemandem etwas getan – werde aber seit ihrem Paar-Outing durchgehend fertiggemacht und verurteilt.

Tatsächlich tummeln sich unter Katies und Carls Pärchenbildern zahlreiche negative Kommentare. "Ich frage mich, wie lange das halten wird. Wahrscheinlich bis du den nächsten Mann kennenlernst", zieht ein User über das ehemalige Erotikmodel her, während ein anderer ätzt: "Ich gebe dem Ganzen noch sechs Monate."

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, 2020

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

