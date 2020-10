Wurde Kubilay Özdemir ganz anders dargestellt, als er eigentlich ist? Die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars hat es in sich: Von Anfang an hat es unter den Kandidaten ordentlich gekracht. Das allererste Feindbild in der WG: Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir. Vor allem Letzterer schien Zoff zu provozieren und musste letztendlich wegen einer Spuckattacke gegen Andrej Mangold (33) das TV-Format zusammen mit seiner damaligen Partnerin verlassen. Nun erklären seine einstigen Mitbewohner Lisha und Lou: Kubi sei ohne Georginas Anwesenheit ganz anders!

Hat die Gesamtsituation einen ganz anderen Menschen aus dem gebürtigen Türken gemacht? Im Podcast Die Pochers hier packte Lou aus: "Er war wirklich eigentlich sehr höflich. So habe ich ihn am Anfang wahrgenommen, höflich, zuvorkommend, sehr lustig." Geändert habe sich das erst dann, wenn Georgina auch anwesend war. "Er hat sofort angefangen zu trinken, war wie ausgewechselt", erklärte der YouTuber – und er hat noch eine weitere Vermutung für den Auslöser seines Verhaltens: "Und durch private Gespräche im Haus habe ich ja auch gemerkt, er wollte gar nicht da sein."

Und auch Amira Pocher (28) hat da einen ähnlichen Eindruck: Georgina habe in der Show Kampf der Realitystars einen ganz anderen, ausgeglicheneren Eindruck auf sie gemacht. Sie glaubt, Kubi und der Rotschopf seien schlichtweg "Gift füreinander" und würden sich nicht guttun.

