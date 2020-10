Sie hat ihren Geburtstag ziemlich besonders verbracht! Emilia Clarke (34) wurde vor allem durch ihre Rolle der Daenerys Targaryen in Game of Thrones zu einem gefeierten Star. Als "Mother of Dragons" verkörperte sie stets Furchtlosigkeit – und diese hat sie nun auch im wahren Leben bewiesen. Ihren 34. Ehrentag verbrachte die Beauty jetzt sehr speziell: Emilia hat sich tatsächlichen einen Fallschirmsprung getraut!

Am Freitag wurde die Britin ein Jahr älter und für dieses Jubiläum hatte sie sich etwas ganz Besonderes überlegt. "Was könnte zu einem tief greifenden existenziellen Terror eines weiteren Geburtstages passen? Na klar, aus einem verdammten Flugzeug zu springen wäre etwas", schrieb die brünette Schönheit zu einigen Schnappschüssen ihrer Adrenalin geladenen Erfahrung. Ihre Fans feierten sie für die ziemlich coole Geburtstagsaktion. "Die Drachenmutter versucht, endlich selbst zu fliegen", kommentierte unter anderem ein Fan.

Emilia wird wohl für immer mit ihrem "Game of Thrones"-Charakter verbunden sein – und genau aus diesem Grund hatte sich die Schauspielerin vor zwei Jahren drei kleine Drachen auf ihr Handgelenk tätowieren lassen. "Mutter der Drachen auf Lebenszeit. Dr. Woo hat sichergestellt, dass Mama ihre Babys nie vergisst", hatte sie damals zu ihren neuen Tattoos geschrieben.

