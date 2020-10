Die nächste Nominierungsrunde ist vorbei! In der zehnten Folge von Das Sommerhaus der Stars mussten die übrig gebliebenen Kandidaten in zwei Spielen gegeneinander antreten. Nach den Challenges konnten sich alle Paare bis auf Lisha und Lou und Evanthia Benetatou (28) mit ihrem Verlobten Chris vor einem möglichen Exit retten. Wer am Ende seine Koffer packen muss, wurde dann wieder durch ein Voting entschieden. Dieses Mal traf es die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihren Partner!

Die Stimme von Caro und Andreas Robens war schließlich entscheidend – und sie wählten Eva und Chris. "Eva, wir sind nie wirklich miteinander warm geworden. Wir haben nicht die großen Probleme gehabt, aber ich habe einfach das Feeling nicht gefunden. Auch zu Chris haben ich keinen Draht gefunden", erklärt die Bodybuilderin die Entscheidung. Die 28-Jährige kann das allerdings nicht verstehen, wie sie kurz danach erklärt: "Für mich steht es in keinem logischen Zusammenhang, wenn ich erst mal jemanden nicht mit ins Halbfinale nehme und entsafe und dann aber nicht nominiere."

Tatsächlich nimmt Team Roben nach dem ersten Spiel, das sie für sich entscheiden konnten, Lisha und Lou ihren Nominierungsschutz weg. "Man wählt den Stärksten", erklärte Caro zu dem Zeitpunkt. Da hatte allerdings größtenteils Andreas die Entscheidungsgewalt – während er in der Nominierungsrunde seiner Frau überließ, wenn sie rauswählen möchte. Damit steht nach Folge zehn also fest: Neben den Robens und den Webstars ziehen Diana Herold (46) mit ihrem Mann Michael Tomaschautzki und Martin Bolze (63) mit seiner Partnerin Michaela Scherer (54) ins große Finale!

