Wie wild war Laura Marias jüngste Aktion wirklich? Am vergangenen Samstag kam diese Geschichte ans Licht: Das Start-up Boar Energy fühlte sich von der Influencerin betrogen, nachdem sie ein Produktpaket von ihnen empfangen – es aber nicht wie abgemacht beworben hatte. Der Vorwurf des Unternehmens: Pietro Lombardis (28) Freundin habe sich unter Vorgabe falscher Tatsachen Artikel erschlichen! Allerdings scheint sie noch nicht für die Kooperation bezahlt worden zu sein. War es also so schlimm von Laura, die Produkte einzubehalten? Promiflash hat mal bei einer Expertin nachgehakt!

"Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, dass Kooperationen nach dem Bereitstellen der zu bewerbenden Produkte doch nicht zustande kommen", betont Influencer-Managerin Rosa Kaufmann von RISE Management. "Meist ist dafür der Grund, dass das Produkt nicht den Erwartungen entspricht / nicht gefällt. Die meisten Influencer entscheiden sich in einem solchen Fall dafür, das Produkt ihrer Community nicht vorzustellen, um ihre Authentizität zu wahren" – so wie auch Laura es offenbar getan hat. "Das ist in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung und darüber hinaus vollkommen gerechtfertigt", beteuert die Social-Media-Expertin. "Insbesondere, wenn kein Vertrag oder Bezahlung vorliegt."

Was jedoch nicht ganz in Ordnung war: Angeblich soll Laura sich nicht mehr bei dem Unternehmen gemeldet – und sie sogar blockiert haben. "Selbstverständlich sollte über eine solche Entscheidung der Kooperationspartner informiert werden", stellt die Influencer-Expertin klar. Das heißt jedoch nicht, dass Pietros Partnerin auch dazu verpflichtet gewesen wäre, die Sachen zurückzuschicken: "Wenn der Produktwert nicht exponentiell hoch ist, wird in fast allen solcher Fälle auf eine Retoure der Produkte verzichtet."

War die Reaktion des Unternehmens also vielleicht etwas übertrieben? "Die Werbung anderer Influencer für die Firma lässt vermuten, dass der Influencerin keine großen Mengen an Produkten zur Verfügung gestellt wurden – daher würde ich in einem solchen Fall nicht von einem 'Erschleichen von Produkten' sprechen", findet die Managerin. Wie seht ihr das? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Star

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Freundin von Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de