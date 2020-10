Inci Elena Sencer (27) hat es wieder getan! Lange, braune Haare – so hatten die TV-Zuschauer die Beauty 2017 beim Bachelor kennengelernt. Inzwischen hat sich viel bei ihr getan: Inci ist verheiratet, zweifache Mutter und auch die Wallemähne ist schon lange ab. Nachdem sie sich im Mai Highlights ins Haar hatte setzen lassen, war der einstigen Kuppelshow-Kandidatin nun offenbar wieder nach einer Typveränderung. Und prompt wurde Inci zum Rotschopf!

Auf Instagram präsentierte Inci jetzt ihre kürzeren Haare in einem Kupferton. "Mir gefällt es! Es ist zwar ganz anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe, aber das war einfach Schicksal", strahlte Inci in ihrer Story übers ganze Gesicht. So knallig rot wie kurz nach dem Friseurbesuch wird die Farbe aber nicht bleiben, wie die 27-Jährige ihren Fans erklärte: "Das Geile ist, wenn die Farbe sich rauswäscht, wird sie gold."

Und der Look kommt an! Incis Follower brachten ihre Begeisterung mit zahlreichen Likes und Komplimenten zum Ausdruck. Allzu sehr sollten sie sich an den Look aber nicht gewöhnen. "Ich brauche jedes halbe Jahr eine Veränderung", teaserte die Zweifach-Mama schon mal den nächsten Friseurbesuch an.

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, September 2020

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Ex-Bachelor-Kandidatin

