Julian Evangelos (28) hat es ihr ganz schön angetan. Der Influencer stellt mit seiner Liebsten Stephanie Schmitz (26) die gemeinsame Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Und eigentlich sollen in dem Fremdgeh-Format die Verführerinnen ja den vergebenen Männern die Köpfe verdrehen. Doch bei Single-Lady Julia ist das anders. Sie fährt total auf Julian ab – und bricht seinetwegen sogar in Tränen aus.

In einem Gespräch mit Mitstreiterin Lina lässt die Blondine ihren Gefühlen freien Lauf und schüttet ihr Herz aus: "Ich will den. Ich würde alles für den tun. Ich hätte niemals gedacht, dass in dieser Sendung ein Mann kommt, der mir so gefällt, und das ist bei Julian eben der Fall", erklärt sie ihrem Gegenüber. Julia habe den tätowierten Bartträger gesehen und sofort gewusst, dass da etwas ist. "Wären wir beide single, wäre das sofort so: Match!"

Vor allem eine Aussage von Julian habe es Julia besonders angetan. Im Einzelgespräch mit ihm meinte er: "Es gibt auf dieser Welt Männer, die wirklich treu sind, ihre Frau lieben und ihre Frau wie eine Prinzessin behandeln." Daraufhin erwiderte Julia weinend: "Ich habe es bis jetzt nicht gesehen, deswegen finde ich dich so beeindruckend."

