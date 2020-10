Ashley James wird schon in wenigen Wochen Mutter eines kleinen Sohnes sein! Die ehemalige UK-Promi Big Brother-Kandidatin war selbst total überrascht, dass sie einen Jungen erwartet. gibt sie sogar zu, dass sie regelrecht enttäuscht war, weil sie sich ein Mädchen gewünscht hatte. Nun freut sie sich riesig auf den Kleinen. Das war aber ein hartes Stück Arbeit, wie Ashley jetzt verrät.

"Als ich herausgefunden habe, dass ich einen Jungen bekomme, musste ich mich mit meinen früheren Traumata mit dem anderen Geschlecht auseinandersetzen", schrieb die DJane auf ihrem Instagram-Account. Klingt so, als habe sie in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Männern gemacht. Was genau vorgefallen ist, lässt Ashley offen. Allerdings spricht sie in dem Post auch von "toxischer Maskulinität".

Die Britin ist fest entschlossen, ihren Nachwuchs zu einem respektvollen, aufrichtigen, empathischen Menschen erziehen, der für sich und andere eintritt. "Ich freue mich darauf, ihn zu ermutigen, zu sein, wer immer er sein will und seine einzigartige und individuelle Persönlichkeit zu respektieren, anstatt ihn zu zwingen, sich alten Stereotypen anzupassen", betonte sie.

