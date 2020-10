Seltenes Mama-Update von Amira Pocher (28)! Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Comedian Oliver Pocher (42), erwartet die gelernte Visagistin aktuell ihr zweites Kind – auch dieses Mal wird es ein Junge. Da die Pochers nur selten öffentlich über ihr Privatleben sprechen, hat die werdende Zweifachmama auch noch nicht viele Details zu ihrer Schwangerschaft ausgeplaudert. Jetzt deutete Amira jedoch an, dass die Geburt kurz bevorstehe!

In ihrer Instagram-Story wartete nun ein seltener Anblick auf ihre Community: Amira präsentierte ihren Babybauch! In dem kurzen Video ist deutlich zu sehen: Ihre Körpermitte ist inzwischen kugelrund! "Okay... jetzt geht's in die Endphase", schrieb die Beauty dazu. In einer weiteren Story betonte sie außerdem: "Bald geht's ja los!" – hört sich ganz so an, als habe sie nur noch wenige Wochen vor sich, bis die Geburt ansteht.

Inzwischen ist es rund vier Monate her, dass Oli und Amira die Neuigkeiten über ihr zweites gemeinsames Kind publik gemacht haben. Damals enthüllte das Paar die News doch tatsächlich in einem Nebensatz im TV! Amira hatte man die Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt noch nicht angesehen. Ihre Fangemeinde zeigte sich natürlich total überrascht.

Instagram / amirapocher Amira Pocher zeigt ihren Babybauch

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

