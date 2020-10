Mysteryfans, aufgepasst – bald hat es sich ausgezaubert! "Chilling Adventures of Sabrina" heißt das kommende Grusel-Reboot der beliebten Hexen-Serie "Sabrina – Total verhext" auf Netflix. Wie in dem Original steht auch hierbei die Nachwuchshexe Sabrina Spellman (Kiernan Shipka, 20) im Mittelpunkt der Handlung. Jetzt steht endlich fest, wann die finalen Folgen des Sabrina-Reboots im Netz gestreamt werden können: Das Warten hat bald ein Ende!

Das letzte Kapitel der rebellischen Halbhexe wird gerade noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, wie die Produktionsfirma jüngst bekannt gab. So wird es das letzte Wiedersehen mit Tante Hilda, Tante Zelda, Nicolas und Co. tatsächlich ab dem 31. Dezember geben. Im Juli dieses Jahres wurde allerdings schon verkündet, dass es sich bei der zweiten Hälfte von Staffel zwei um die letzte Ausgabe handeln wird.

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage verriet, dass viele Zuschauer sehr traurig sind, dass es nach dem zweiten Teil von Staffel zwei nicht weitergehen wird. 1.158 (85,1 Prozent) der Stimmgeber zeigten sich bestürzt darüber, dass die Serie nicht fortgesetzt wird. Lediglich 202 (14,9 Prozent) der Teilnehmer fanden die geplante Absetzung nicht allzu traurig.

Diyah Pera/Netflix Miranda Otto und Lucy Davis in "Chilling Adventures of Sabrina"

Diyah Pera/Netflix Gavin Leatherwood und Kiernan Shipka

Diyah Pera/Netflix Sam Corlett bei "Chilling Adventures of Sabrina"

