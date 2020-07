Das hören die Fans von Sabrina Spellman sicher nicht gerne! Seit 2018 verzaubert "Chilling Adventures of Sabrina", das Remake der Kultserie "Sabrina – Total verhext", nun schon die User der Streamingplattform Netflix. An der Seite ihrer Freunde und ihrer Katze Salem bekämpft die Teenager-Hexe (Kiernan Shipka, 20) das Böse – und auch Liebesszenen kommen in der Serie nicht zu kurz. Doch obwohl die Sendung eine ziemlich große Fanbase vorweisen kann, gibt es für diese nun schlechte Nachrichten: "Chilling Adventures of Sabrina" wird abgesetzt!

Wie das US-Magazin TVLine berichtet, wird es keine weitere Staffel mehr geben. Lediglich der ausstehende zweite Teil der zweiten Staffel werde noch ausgestrahlt – voraussichtlich im kommenden Herbst. Warum es keine weiteren Folgen von "Chilling Adventures of Sabrina" geben soll, ist nicht bekannt gegeben worden. Roberto Aguirre-Sacasa, Showrunner der Serie, erklärte in einem Statement lediglich: "An 'Chilling Adventures of Sabrina' mitzuwirken war von Tag eins an eine große Ehre für mich." Anschließend bedankte er sich bei seinem gesamten Team.

Der ausstehende letzte Teil von "Chilling Adventures of Sabrina" besteht nur noch aus acht Folgen. Doch wie wird die Serie enden? Laut Just Jared dreht sich das große Finale um ein Unheil, das Sabrinas Heimatstadt Greendale heimsucht. Zudem hat die Hexe nach wie vor mit ihrer Herrschaft über die Unterwelt zu kämpfen – und mit ihren gemischten Gefühlen für Schönling Nick (Gavin Leatherwood, 26).

Dia Dipasupil/Getty Images for Entertainment Weekly & Netflix "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka

Netflix Kiernan Shipka in "Chilling Adventures of Sabrina"

Netflix Kiernan Shipka und Gavin Leatherwood in "Chilling Adventures of Sabrina"



