Zoe Saip zeigt, was sie hat! Ende der Woche hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit einem kleinen Intim-Talk im Netz überrascht: So sprach das Model ganz offen über Themen wie Oralverkehr und Selbstbefriedigung und stellte klar: Das alles gehört einfach zum Leben dazu! Die Blondine hat nicht nur kein Problem damit, über ihre intimsten Gedanken zu sprechen – Zoe hat offenbar auch keine Hemmungen, die intimsten Teile ihres Körpers zu zeigen...

Via Instagram veröffentlichte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ein Foto, das sicherlich so manches Fan-Herz höherschlagen ließ! Auf dem heißen Schwarz-Weiß-Schnappschuss ist Zoe bis auf etwas Schmuck nämlich splitterfasernackt – nur das Nötigste wird geschickt verdeckt, während sie auf einem Sessel kniet. Und als wäre dieser Anblick an sich noch nicht sexy genug, schaut die Beauty obendrauf mit einem verführerischen Blick in die Kamera. Dazu schrieb sie einen Appell an ihre Community: "Dein Körper verdient bedingungslose Liebe."

Ihre Fans sind natürlich hin und weg von dem Bild – und machen Zoe zahlreiche Komplimente für ihren Hammer-Body: "Wow, du siehst so toll aus! Kompliment", betont eine Abonnentin in den Kommentaren. "Wunderhübsch und sehr elegant!", schwärmt eine weitere. Wie gefällt euch das Foto? Stimmt ab!

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Oktober 2020

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin



